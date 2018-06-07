Принять участие в челлендже поздравлений с окончанием школы и стать звездой телеэфира Московского образовательного телеканала – такая возможность в 2018 году впервые появилась у столичных выпускников в рамках проекта «Цифровой выпускной – 2018».

Московский образовательный телеканал и Московский центр технологической модернизации образования объявляют о старте проекта, в котором могут принять участие выпускники и директора школ. Проект подразумевает несколько вариантов участия.

Школьникам предлагают разместить в своих социальных сетях фото или видео о классе, школе или о Москве с хэштегами

#цифровойвыпускной2018 и #альбом_выпуск2018. В этом конкурсе победителей выберут в двух номинациях: «Самое популярное видео» и «Самый популярный альбом». А наградой станет возможность пройти стажировку на Московском образовательном телеканале.

В этом году Московский образовательный телеканал предлагает школьникам принять участие в челлендже лучших поздравлений. Для участия необходимо снять видеоролик с поздравлением выпускников определенной школы города Москвы, разместить видео в социальных сетях и поставить хэштеги #цифровойвыпускной2018 и #челлендж_выпуск2018 и указать, какой школе передается эстафета.

В день выпускного школьникам предлагают стать мобильными репортерами и рассказать, как проходит праздник. Для участия необходимо загрузить свой видеоролик длиной не более одной минуты через приложение «Мобильный репортер». Ролики будут транслироваться в эфире телеканала, а авторов самых оригинальных видео, которых выберет экспертное жюри, ждут призы.

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