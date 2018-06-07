В Одессе ушла из жизни кинорежиссер Кира Муратова.

«Ушла Кира… с ней целая эпоха… помню, как еще студентом ВГИКа плакал на „Долгих проводах“…Какие-то черные дни настали, кругом смерть…смерть…», — написал он.

Информацию подтвердил и театральный критик Олег Вергелис. Муратовой было 83 года.

Кира Муратова родилась 5 ноября 1934 года в городе Сороки, Бессарабия, Румыния (ныне территория Молдавии). В 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИКа, где училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Работала на Одесской киностудии. На «Ленфильме» выпустила картину «Познавая белый свет».

Известность Муратова получила с выходом фильмов «Короткие встречи» (1967 год) и «Долгие проводы» (1971 год), а «Астенический синдром» (1989 год) получил Гран-при Берлинского кинофестиваля. Последняя картина режиссера «Вечное возвращение» вышла в 2012 году.

Всего Кира Муратова сняла за свою карьеру 16 полнометражных фильмов. У нее снимались Владимир Высоцкий, Богдан Ступка, Рената Литвинова, Нина Русланова, Олег Табаков, Зинаида Шарко, Георгий Делиев и другие.

Муратова награждена орденами Ярослава Мудрого IV и V степеней (2004, 2009; Украина), является лауреатом Государственной премии Украины имени Александра Довженко (2002), лауреатом российской премии «Триумф» (1995). В 2007 году стала лауреатом общенациональной программы Украины «Человек года». Народная артистка Украинской ССР (1990).

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