Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии с россиянами назвал основные инструменты для реализации нового «майского указа».

По его словам, «прежде всего есть ясное понимание, что нужно делать и как нужно делать». «Эти задачи изложены в моем послании и Федеральному собранию, и в проекте плана развития, который должен быть принят правительством осенью этого года», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что, во-первых, «только новое правительство в состоянии сделать».

«Во-вторых, нужно перейти в полномасштабном формате к работе по программному принципу. Мы применяли этот принцип по некоторым отраслям и направлениям. Теперь он должен быть применен повсеместно. Он показал свою эффективность. Практика применения таких методов имеется. И третье — нам безусловно необходимо персонализировать ответственность. Это в том числе связано и с составом правительства», — отметил он.

«Ну и наконец, финансовое обеспечение», — подчеркнул президент. По его словам, для выполнения «майского указа» потребуются дополнительные 8 трлн рублей, которые предполагается получить за счет роста экономики, более эффективного использования имеющихся ресурсов, настройки макроэкономических планов и налоговой политики. Общий бюджет на выполнение «майских указов» — 25 трлн рублей, добавил он.

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