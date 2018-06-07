Владимир Путин заявил о необходимости расширения программы субсидирования полетов из Владивостока по России на другие города. Так глава государства во время прямой линии прокомментировал жалобы граждан с Дальнего востока на дороговизну авиабилетов.

Во время эфира отмечалось, что на перелет в одну сторону семье может потребоваться до 150 тысяч рублей. Об этом рассказал один из жителей региона.

Глава государства также озвучил другие возможные меры: расширение льгот и снижение НДС на такие перевозки.

Ранее Владимир Путин заявил, что применять дифференцированный налог на доходы физических лиц нецелесообразно, поскольку состоятельные граждане будут скрывать свои заработки. Он также отметил, что не планируется повышать налог на добавленную стоимость, чтобы избежать роста инфляции.

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