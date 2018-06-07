Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос об угрозе третьей мировой войны.

По мнению президента РФ, третью мировую войну "сдерживает понимание, что это станет концом цивилизации".

Ранее глава государства подчеркнул, что сейчас Россия движется в сторону полосы устойчивого белого цвета. Путин напомнил, что в настоящее время в стране активно развивается промышленность, позитивные тенденции наблюдаются и в сельскохозяйственном комплексе.

Портал Москва 24 ведет текстовую онлайн-трансляцию прямой линии президента России.

.