Владимир Путин во время прямой линии выразил надежду, что сборная России по футболу проявит свои лучшие качества на чемпионате мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля.

Глава государства рассказал, что построенную к турниру инфраструктуру в будущем должны задействовать для развития массового спорта.

При этом, обращаясь к губернаторам, президент подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы на построенных к чемпионату мира объектах позднее возникли рынки по образцу 1990-х годов.

Ранее Владимир Путин назвал претендентов на победу в чемпионате мира по футболу. Среди них сборные Германии, Испании, Аргентины и Бразилии. Российский лидер отметил, что наверняка будут и другие претенденты, но победит сильнейший.

Упоминая сборную РФ, президент выразил надежду, что команда покажет современный, интересный и красивый футбол и будет бороться до последнего, несмотря на то, что за последнее время больших результатов не демонстрировала.

В рейтинге Международной федерации футбола сборная России опустилась на рекордно низкое для себя 70-е место. В прошлой версии рейтинга РФ занимала 66-ю позицию.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Столица примет матчи на двух стадионах – "Лужники" и "Спартак", там пройдут 12 игр. Первый стадион примет семь матчей, включая открытие и финал. На арене "Спартак" пройдут четыре матча группового этапа и 1/8 финала.

.