Буклет с названием «Гид болельщика» выпущен специально к ЧМ-2018. Его предназначение состоит в том, чтобы сделать досуг гостей столицы приятным, предсказуемым.

Создатели буклета надеятся, что путеводитель станет настольной книгой иностранцев во время посещения ЧМ.

Имеется ввиду не только Москва, но и другие города. Обзорная программа подготовлена АО Центральной пригородной пассажирской компанией и одной из радиостанций.

Точками распространения путеводителя стали метрополитен, вокзалы и терминалы.

Путеводитель содержит адреса и телефоны учреждений и описание мест, где туристы смогут скрасить свой досуг в промежутках между матчами и тренировами.

Как и любая другая страна Россия стремится к развитому внутреннему туризму и использует каждую удобную возможность для ознакомления путешествующих иностранцев с историко-культурным богатством древних городов России.

Информация в путеводителе представлена на русском и английском языках", - рассказали в пресс-службе.

Буклет содержит описание экскурсионных программ в период проведения мундиаля, маршруты пригородных поездов ЦППК, заметки для путешественников, перечень телефонов экстренных служб и схемы московского метро.

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