версия для печати

Автомагистраль

В районе СЗАО четыре полосы подвергнутся модификации

Фото: www.flickr.com

В районе СЗАО четыре полосы подвергнутся модификации

ИА «РОСБАЛТ» 08 июня 2018г., 11:20

C целью улучшения дорожно-транспортной сети запланировано расширение четырех полос в районе СЗАО

.

В связи с планами по расширению проезжей части между Живописной улицей и улицей Генерала Глаголева на улице Паршина четыре полосы поставлены на ремонт Юлиана Княжевская как председатель Москомархитектуры предоставила эту информацию для СМИ.

Технические работы позволят значительно улучшить качество автотрассы в целом. Существует проект перепланировки местности.

В соответствии с планом предложена реконструкция проезжей части от ул. Живописная до ул. Генерала Глаголева, увеличивающая проезжую часть на четыре полосы.

дата публикации: 8.06.2018

.

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Автомагистраль»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   