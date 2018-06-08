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Автомагистраль
В районе СЗАО четыре полосы подвергнутся модификации
C целью улучшения дорожно-транспортной сети запланировано расширение четырех полос в районе СЗАО.
В связи с планами по расширению проезжей части между Живописной улицей и улицей Генерала Глаголева на улице Паршина четыре полосы поставлены на ремонт Юлиана Княжевская как председатель Москомархитектуры предоставила эту информацию для СМИ.
Технические работы позволят значительно улучшить качество
автотрассы в целом. Существует проект перепланировки местности.
В соответствии с планом предложена реконструкция проезжей части от ул. Живописная до ул. Генерала Глаголева, увеличивающая проезжую часть на четыре полосы.
дата публикации: 8.06.2018.
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