Автомагистраль

В связи с планами по расширению проезжей части между Живописной улицей и улицей Генерала Глаголева на улице Паршина четыре полосы поставлены на ремонт Юлиана Княжевская как председатель Москомархитектуры предоставила эту информацию для СМИ.

Технические работы позволят значительно улучшить качество автотрассы в целом. Существует проект перепланировки местности.



В соответствии с планом предложена реконструкция проезжей части от ул. Живописная до ул. Генерала Глаголева, увеличивающая проезжую часть на четыре полосы.

дата публикации: 8.06.2018

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