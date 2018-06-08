Цены на «черное золото» в ходе сегодняшних торгов стабилизировалась после существенного роста накануне из-за возобновивших опасений сокращения поставок из Ирана и Венесуэлы.

К 8:05 мск августовские фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,09 до $77,23 за баррель. Нефть WTI с поставкой в июле на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала на $0,07 до $66,02 за баррель.

Как отмечает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб, «в четверг котировки нефти продолжили восходящий тренд, начатый еще во вторник после того, как цены оттолкнулись от уровня $73,8». «Вчерашние торги начались на отметке $75,7 за баррель марки Brent. В первые часы цена снизилась к $75,3 за бочку, после чего перешла к росту и достигла к концу дня $77,2», — говорится в обзоре эксперта.

По его словам, «основной причиной вчерашнего роста цен стало сокращение экспорта сырья из Венесуэлы, которая почти на месяц отстала от графика поставок своим клиентам».

«Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent $76,1-77,7 за баррель», а «среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сузился до $73,8-79,1», указывает Иосуб.

Он напоминает, что «вечером нефтесервисная компания Baker Hughes опубликует свой отчет по активным нефтяным платформам в США».

.