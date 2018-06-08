Ведущие фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе сегодняшних торгов демонстрируют резкое снижение из-за ослабления аппетита к риску и смещения внимания инвесторов на саммит «большой семерки» (G7) в Канаде.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific потерял 0,6%, сократив прирост с начала недели до 1,8%. Японский Nikkei 225 снизился на 0,5%, более широкий индекс Topix — на 0,3%. Гонконгский Hang Seng рухнул на 1,4%, китайский Shanghai Composite — на 1,5%. Индийский Sensex просел на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,2%, южнокорейский KOSPI — на 0,7%.

Ранее в пятницу вышли данные, согласно которым Китай в мае увеличил экспорт в долларовом выражении на 12,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, импорт — на 26%, оба показателя были выше ожиданий рынка. При этом профицит торгового баланса КНР в прошлом месяце сократился больше прогноза — до $24,92 млрд с пересмотренных $28,3 млрд в апреле.

Оценка снижения японского ВВП в январе—марте подтверждена на уровне 0,6% в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем ожидали пересмотра с небольшим улучшением — до минус 0,4%. Таким образом, экономика Японии в первом квартале сократилась впервые с конца 2015 года, в страну вернулся риск рецессии.

Акции японских чипмейкеров и связанных с отраслью компаний дешевеют в пятницу вслед за американскими конкурентами, так как Evercore объявила о рисках для поставок микросхем во втором и третьем кварталах из-за активности Samsung в сегментах чипов 3D NAND и DRAM.

Цена бумаг Advantest рухнула на 3,5% на торгах в Токио, Ulvac — на 2,6%, Sumco — на 2,5%, Tokyo Electron — на 2,3%.

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