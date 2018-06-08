Здесь интересно

Московский Планетарий объявил об очередном концерте в Парке неба. 6 июля 2018 г. в 21:00 здесь сыграют рок-хиты на виолончелях.

Программу «Неоклассика – рок-хиты на виолончелях» исполнит группа Limoncello.

Участники коллектива обладают уникальной харизмой – две виолончели, фантастическое сочетание виртуозной техники и тяжелого грува, оригинальные аранжировки всеми любимой музыки, барабанная установка, клавиши и кахон. Часть аранжировок, написана американским аранжировщиком и виолончелистом Alex Renner.

Как сообщили в пресс-службе, на концерте будут исполнены хиты групп Nirvana, «Агата Кристи», The Police, Scorpions, Metallica, Kiss и другие. Музыкальная часть продолжится 1 час 30 минут. Перед концертом посетители смогут самостоятельно ознакомиться с экспонатами Парка неба и увидеть древние инструменты познания Вселенной.

.