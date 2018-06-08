Шесть стран «Большой семерки» на саммите в Канаде могут подписать итоговое соглашение без участия США, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

В своем Twitter он резко высказался по поводу последних экономических мер Дональда Трампа, намекнув на то, что США из-за этого могут остаться в изоляции.

«Президент США, возможно, не против изоляции — и мы также не против того, чтобы подписать соглашение шести стран», — написал французский лидер.

По словам Макрона, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония вместе стали «настоящей международной силой» и представляют собой «экономический рынок» с богатой историей, который превосходит рынок США.

Кроме того, президент Франции гарантировал, что другие страны не допустят единоличной гегемонии какой-либо страны в мировой экономике.

Ранее Трамп заявил, что Канада и Франция облагают американский импорт высокими торговыми пошлинами и создают барьеры.

Саммит «Большой семерки» проходит 8—9 июня в канадском городе Ла Мальбе (провинция Квебек). Одной из главных и болезненных тем станут импортные пошлины Вашингтона на металлы, которые поставили США и ЕС на грань торговой войны.

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