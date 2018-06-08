Концепция пенсионной реформы будет утверждена на заседании правительства России 14 июня. В ее основу будет взят самый жесткий вариант МинФина по повышению пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

При этом не исключается и вариант повышения до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. По словам источников издания, большинство льгот по выходу на пенсию для различных категорий граждан предполагается оставить в силе. Официально эта информация пока не подтверждалась.

Однако лидер КПРФ Геннадий Зюганов в связи с этим предложил повести общенациональный референдум о повышении пенсионного возраста.

"Я считаю, вот сейчас заговорили о необходимости на пять лет пенсионный возраст увеличить, это полное безумие. У нас сейчас уже мужик не доживет до пенсии, из 100 человек 45 не доживают, будут 70 не доживать… Давайте проведем общенациональный референдум, есть ли смысл повышать пенсию на пять лет", — сказал Зюганов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин во время прямой линии заявил, что относится к повышению пенсионного возраста "в высшей степени осторожно и аккуратно". Он при этом добавил, что правительство ставит перед собой задачу повысить уровень благосостояния российских пенсионеров.

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