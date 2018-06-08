Происшествия

Бывший директор департамента управления имущество и инвестиционной политики Минкульта РФ Борис Мазо заочно арестован. Такое решение принял Басманный суд. Находящегося в розыске экс-чиновника обвиняют в мошенничестве. Как рассказала пресс-секретарь суда Юнона Церва, суд вынес решение о заключении обвиняемого под стражу на два месяца. Мазо объявлен в международный розыск и мера пресечения будет исчисляться с момента экстрадиции или задержания обвиняемого

Ранее были арестованы экс-замминистра культуры РФ Григорий Пирумов и руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников. Им выдвинули обвинения в хищении не менее 450 миллионов рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК "Государственный Эрмитаж". Фигурантом этого дела является и Мазо.

По данным следствия, все трое причастны к заключению госконтракта, который не планировалось исполнять. Большая часть полученного аванса переведена в организации, подконтрольные обвиняемым.

В октябре 2017 года Пирумова уже осудили по делу реставраторов. Его приговорили к 1,5 годам колонии общего режима и освободили в зале суда, поскольку он отбыл срок. Остальные фигуранты уголовного дела, включая Мазо, тоже были освобождены по той же причине.

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