Будем здоровы

Американские ученые разработали систему, которая сможет подсказать самый лучший для вас график употребления кофе.

Исследователи Американской академии медицины сна по заказу армии США создали математический алгоритм для расчета оптимальной дозы кофеина для каждого человека. Он поможет рассчитать безвредный для организма режим потребления кофе для поддержания бодрости

Оказалось, правильный режим употребления напитка увеличивает показатель бодрости почти на 65%. Однако военные медики не спешат раскрыть сам алгоритм, так как пока тестируют его на добровольцах из числа солдат американской армии, а после испытаний планируют запатентовать.

Как уточняют "Аргументы недели", алгоритм заключается в том, что человек должен задать ключевые параметры, в том числе свое нормальное артериальное давление, индекс массы тела и другие данные. В свою очередь, программа рассчитывает периодичность и дозировку кофеинсодержащих напитков.

Программа, которую первой должны получить американские военнослужащие, впоследствии может быть применена и для обычных граждан.

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