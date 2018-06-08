Доступ к платным парковкам ограничен на ул. Дурова из-за массового мероприятия у спортивного комплекса «Олимпийский». Об этом 8 июня сообщила пресс-служба ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

«8 июня в связи с проведением массового мероприятия у спортивного комплекса «Олимпийский» ограничен проезд автомобилей. Ограничения введены на ул. Дурова от ул. Щепкина до въезда на территорию комплекса и действуют с 15:00 до 20:00. В связи с этим, ограничен доступ к платным парковкам на ул. Дурова. Всего на этом участке находятся 48 парковочных мест и три места для инвалидов», - отмечается в материале.

В АМПП попросили водителей учитывать данные изменения при планировании маршрута и оставлять машины только в разрешенных для этого

местах.

«Полный список платных городских парковок можно посмотреть на карте парковок на сайте АМПП, а также в мобильном приложении «Парковки

Москвы», - заключили в пресс-службе.

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