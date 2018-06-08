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Московская жизнь

Ощущается деффицит мест при парковке

Фото: www.flickr.com

Ощущается деффицит мест при парковке

Информационный Центр Правительства Москвы 08 июня 2018г., 15:55

В связи с ограничениями на ул. Дурова доступ к платным стоянкам ограничен

.

Доступ к платным парковкам ограничен на ул. Дурова из-за массового мероприятия у спортивного комплекса «Олимпийский». Об этом 8 июня сообщила пресс-служба ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).
«8 июня в связи с проведением массового мероприятия у спортивного комплекса «Олимпийский» ограничен проезд автомобилей. Ограничения введены на ул. Дурова от ул. Щепкина до въезда на территорию комплекса и действуют с 15:00 до 20:00. В связи с этим, ограничен доступ к платным парковкам на ул. Дурова. Всего на этом участке находятся 48 парковочных мест и три места для инвалидов», - отмечается в материале.
В АМПП попросили водителей учитывать данные изменения при планировании маршрута и оставлять машины только в разрешенных для этого

местах.
«Полный список платных городских парковок можно посмотреть на карте парковок на сайте АМПП, а также в мобильном приложении «Парковки

Москвы», - заключили в пресс-службе.

.

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