Московская жизнь
Ощущается дефицит мест при парковке
В связи с ограничениями на ул. Дурова доступ к платным стоянкам ограничен.
Рядом с комплексов «Олимпийский» трудно будет парковаться.
Об этом 8 июня сообщила пресс-служба ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).
«8 июня в связи с проведением массового мероприятия у спортивного комплекса «Олимпийский» ограничен проезд автомобилей. Ограничения
введены на ул. Дурова от ул. Щепкина до въезда на территорию комплекса и
действуют с 15:00 до 20:00. В связи с этим, ограничен доступ к платным
парковкам на ул. Дурова. Всего на этом участке находятся 48 парковочных мест и
три места для инвалидов», - отмечается в материале.
В АМПП попросили водителей учитывать данные изменения при планировании маршрута и оставлять машины только в разрешенных для этого местах.
«Полный список платных городских парковок можно посмотреть на карте парковок на сайте АМПП, а также в мобильном приложении «Парковки
Москвы», - заключили в пресс-службе.
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