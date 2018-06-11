На площадке "Унтерсберг-Арена" выступят команды Кореи и Сенегала

Южная Корея

Южная Корея завершает подготовку к Чемпионату Мира поединком с Сенегалом. За три предыдущих поединка Син Тхэ Ён попробовал несколько тактических схем, также имел возможность посмотреть в деле на резервистов. Соперников корейцы выбрали достаточно сильных – Босния и Герцеговина, Боливия, да и тот же Гондурас периодически появляется на «мундиалях». В поединке с Боливией атака Южной Кореи дала сбой – поединок завершился нулевой ничьей.

Сенегал

Сенегал также не тратил время зря – команда Алиу Сиссе проверила свои силы на Хорватии и Люксембурге. С более слабым Люксембургом сенегальцы сыграли нулевую ничью, что вызывает удивление, ведь в передней линии сборной Сенегала есть достойные исполнители. Хорватам поединок сенегальцы проиграли, хоть и забили первыми. Класс Хорватии взял в итоге свое – европейская сборная воспользовалась ошибками обороны Сенегала, и забрала заслуженную победу.

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