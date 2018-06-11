FIFA представила клип на официальную песню чемпионата мира по футболу 2018 года.

Американский исполнитель Ники Джем обнародовал на своем канале в Youtube клип на официальную песню чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Ролик называется Live It Up, Джем исполняет песню вместе с Уиллом Смитом и Эрой Истрефи. За музыкальную составляющую песни отвечал продюсер Diplo. Они все втроем выступят перед стартом финала ЧМ-2018, который состоится 15 июля в "Лужниках". В клипе запечатлены памятные моменты прошлых чемпионатов мира, а также болельщики стран-участниц турнира в России.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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