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Cпорт
Появился клип с сюжетом, соответствующим песне ЧМ-2018
Официальная песня ЧМ-2018 является основной сюжетной линией для клипа Live It Up.
FIFA представила клип на официальную песню чемпионата мира по футболу 2018 года.
Американский исполнитель Ники Джем обнародовал на своем канале в Youtube клип на официальную песню чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
Ролик называется Live It Up, Джем исполняет песню вместе с Уиллом Смитом и Эрой Истрефи. За музыкальную составляющую песни отвечал продюсер Diplo. Они все втроем выступят перед стартом финала ЧМ-2018, который состоится 15 июля в "Лужниках". В клипе запечатлены памятные моменты прошлых чемпионатов мира, а также болельщики стран-участниц турнира в России.
Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля..
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