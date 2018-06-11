Бельгия неплохо размялась в товарищеских играх, и наверняка пожелает одолеть Коста-Рику перед выездом на «мундиаль»? Как в итоге закончится матч?

Бельгия

Сборная Бельгии проводит заключительный поединок в рамках подготовки к Чемпионату Мира в России. Соперник у команды Роберто Мартинеса сегодня не самый сложный, но и слабым его назвать тоже нельзя. Бельгийцы неплохо себя проявили в двух предыдущих поединках – удержали нулевую ничью со сборной Португалии, также разгромили 3:0 Египет. Испанский специалист ставит команде грамотный футбол - команда научилась качественно обороняться, а атаковать она умела всегда.

С перспективами сборной Бельгии на Чемпионате Мира можно знакомиться в нашем специальном материале.

Коста-Рика

Коста-Рика также интенсивно готовилась к предстоящему «мундиалю», проведя два товарищеских поединка. В первой встрече команда Оскара Рамиреса разгромила Северную Ирландию со счетом 3:0 в Сан-Хосе. Во втором поединке Коста-Рика проиграла сборной Англии на «Элланд Роуд» - англичане забили быстрый гол, чем явно сломали планы наставнику костариканцев. В конце встречи подопечные Рамиреса пропустили еще один гол, который подвел черту под достойным в целом матчем.

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