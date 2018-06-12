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Cпорт

Германская команда прибыла в Москву

Фото: ТАСС/DPA/firo/Sebastian El-Saqqa

Германская команда прибыла в Москву

M24.ru 12 июня 2018г., 17:55

Для участия в ЧМ-2018 прибыли спортсмены из Германии

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Футболисты и тренеры сборной Германии прилетели в столицу на чемпионат мира 2018 года.

Самолет приземлился во Внукове. Жить спортсмены будут в оздоровительном комплексе Ватутинки в ТиНАО, а местом для тенировок станет спортивная база ЦСКА. В среду сборная проведет в Москве открытую тренировку.

В прошлом году немецкая команда одержала победу на Кубке конфедераций. В группе F она сыграет с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи.

Чемпионат мира по футболу будет проходить в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в 11 российских городах. В столице игры примут стадионы "Лужники" и "Спартак".

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