Футболисты и тренеры сборной Германии прилетели в столицу на чемпионат мира 2018 года.

Самолет приземлился во Внукове. Жить спортсмены будут в оздоровительном комплексе Ватутинки в ТиНАО, а местом для тенировок станет спортивная база ЦСКА. В среду сборная проведет в Москве открытую тренировку.

В прошлом году немецкая команда одержала победу на Кубке конфедераций. В группе F она сыграет с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи.

Чемпионат мира по футболу будет проходить в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в 11 российских городах. В столице игры примут стадионы "Лужники" и "Спартак".

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