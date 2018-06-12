На матче-открытии чемпионата мира по футболу 2018 года будут работать аргентинец Нестор Питана и два его помощника. В этой игре за победу поборются сборные России и Саудовской Аравии.

Единственным российским арбитром станет Сергей Карасев. Арбитрам чемпионата выдадут часы, которые связаны с камерами на стадионе

Ранее на матч утвердили другого арбитра, но из-за обвинений в его адрес рефери и другой судья были исключены из числа работающих на чемпионате. Это Амир Дази из Саудовской Аравии и Аден Марва Ранже из Кении.

Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня и продлится до 15 июля. В Москве матчи состоятся на стадионах "Лужники" и "Спартак".

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