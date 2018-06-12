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Происшествия
Кутузовский проспект стал местом аварии
Несколько автомобилей столкнулись и в результате по принципу "домино" в них врезались еще несколько машин.
Авария с участием несколько машин случилась на Кутузовском проспекте.
ДТП произошло в районе Поклонной горы. Согласно предварительным сведениям, это было лобовое столкновение двух автомобилей, в которые затем врезалось еще несколько.
Движение в сторону области осуществляется по двум полосам. Информация о пострадавших уточняется..
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