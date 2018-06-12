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Происшествия

Кутузовский проспект стал местом аварии

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Кутузовский проспект стал местом аварии

M24.ru 12 июня 2018г., 18:42

Несколько автомобилей столкнулись и в результате по принципу "домино" в них врезались еще несколько машин

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Авария с участием несколько машин случилась на Кутузовском проспекте.

ДТП произошло в районе Поклонной горы. Согласно предварительным сведениям, это было лобовое столкновение двух автомобилей, в которые затем врезалось еще несколько.

Движение в сторону области осуществляется по двум полосам. Информация о пострадавших уточняется.

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