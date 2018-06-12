Происшествия

Авария с участием несколько машин случилась на Кутузовском проспекте.

ДТП произошло в районе Поклонной горы. Согласно предварительным сведениям, это было лобовое столкновение двух автомобилей, в которые затем врезалось еще несколько.

Движение в сторону области осуществляется по двум полосам. Информация о пострадавших уточняется.

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