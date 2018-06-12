Новости Москва Инфо

В ходе церемонии Трамп неоднократно поблагодарил Ким Чен Ына и назвал фантастическими прошедшие переговоры.

Лидеры КНДР и США Ким Чен Ын и Дональд Трамп встретились в Сингапуре во вторник, 12 июня, утром на первом в истории саммите КНДР и США. При встречи лидер двух стран впервые пожали друг другу руки.

Саммит КНДР и США проходит в гостинице «Капелла» на курортном острове Сентоса, отделённом от остальной части Сингапура мостом.

После рукопожатия они отправились на переговоры без посторонних лиц, где еще раз обменялись рукопожатием.

Перед беседой тет-а-тет Трамп заявил, что «не сомневается в будущих отличных отношениях с северокорейским лидером». В свою очередь, Ким отметил, что страны «преодолели множество трудностей для проведения саммита».

Ожидается, что лидеры двух стран обсудят новые отношения между странами, создание системы мира и денуклеаризацию на Корейском полуострове.

12 июня на острове Сентоса в Сингапуре состоялся первый в истории саммит КНДР — США. Переговоры между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом в формате «один на один» стартовали в 04:15 мск. В дальнейшем к ним присоединились представители делегаций двух государств.

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