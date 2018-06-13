версия для печати
Новости Москва Инфо
Полномочия двух депутатов прекращены в связи со сменой места работы
Досрочно ГД приняла решение о прекращении полномочий Надежды Колесниковой и Ивана Абрамова.
Госдума досрочно прекратила полномочия двух депутатов — Надежды Колесниковой от «Единой России» и Ивана Абрамова от ЛДПР.
Колесникова уходит из Госдумы в связи с переходом на другую работу, возможно, в правительство РФ, не исключили в нижней палате парламента.
В свою очередь, Абрамов, как ожидается, станет одним из претендентов в члены Совфеда от Приамурья..
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.