Новости Москва Инфо

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Полномочия двух депутатов прекращены в связи со сменой места работы

Фото: ия двух депутатов

Полномочия двух депутатов прекращены в связи со сменой места работы

ИА «РОСБАЛТ» 13 июня 2018г., 11:28

Досрочно ГД приняла решение о прекращении полномочий Надежды Колесниковой и Ивана Абрамова

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Госдума досрочно прекратила полномочия двух депутатов — Надежды Колесниковой от «Единой России» и Ивана Абрамова от ЛДПР.

Колесникова уходит из Госдумы в связи с переходом на другую работу, возможно, в правительство РФ, не исключили в нижней палате парламента.

В свою очередь, Абрамов, как ожидается, станет одним из претендентов в члены Совфеда от Приамурья.

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