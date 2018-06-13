Автомагистраль

Направление движения на автомагистралях в столице подвержено изменениям и ограничениям 13 и 14 числа.

Осложнения ожидаются в связи с большим количеством гостей ЧМ-2018. ЦОДД предупреждает о возможности введения дополнительных ограничений при организации направления движения транспортного потока в связи с открытием чемпионата мира по футболу 2018.

Сотрудники ЦОДД предупреждают о серьезных осложнениях на дорогах 13-14 июня в Москве будет по причине большого скопления гостей.



Уровень организации мероприятия при открытии чемпионата мира очень высок и ожидается прибытие важных персон, что требует возможно дополнительных ограничений движения. Особенное внимание следует уделить центру Москвы, дорожная ситуация в ней будет иногда меняться.

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