Автомагистраль
ЦОДД:Передвижение по автодорогам Москвы подвержено изменениям в связи с большим потоком гостей ЧМ-2018
Ограничения движения возникнут 13 и 14 июня на авомагистралях Москвы.
Направление движения на автомагистралях в столице подвержено изменениям и ограничениям 13 и 14 числа.
Осложнения ожидаются в связи с большим количеством гостей ЧМ-2018. ЦОДД предупреждает о возможности введения дополнительных ограничений при организации направления движения транспортного потока в связи с открытием чемпионата мира по футболу 2018.
Сотрудники ЦОДД предупреждают о серьезных осложнениях на
дорогах 13-14 июня в Москве будет по причине большого скопления гостей.
Уровень организации мероприятия при открытии чемпионата мира очень высок и ожидается прибытие важных персон, что требует возможно дополнительных ограничений движения. Особенное внимание следует уделить центру Москвы, дорожная ситуация в ней будет иногда меняться.
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