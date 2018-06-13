Новости Москва Инфо

Выступая на конгрессе FIFA президент РФ Владимир Владимирович Путин выразил благодарность организаторам мероприятия за участие в подготовке к чемпионату мира 2018 года.

"Сейчас вспоминается самое начало долгого, сложного и очень ответственного пути к чемпионату мира FIFA, который мы прошли вместе – вместе с вами, как одна большая команда", – цитируют его СМИ. Президент отметил, что подготовка к этому масштабному мероприятию – задача не только страны-организатора. "Ее решение невозможно без огромного числа специалистов и энтузиастов всей мировой футбольной семьи", – считает Путин.

Особо отмечено в выступлении, что все участники и организаторы футбольного турнира затратили огромное количество усилий длятого, чтобы это мероприятие прошло на высшем уровне. конгресс FIFA дает возможность России выразить благодарность всем за помощь в проведении чемпионата.

К чемпионату мира Путин также записал видеообращение. Он поприветствовал поклонников футбола, участников сборных и всех гостей ЧМ. По словам президента, Россия сделала все, чтобы они чувствовали себя в России как дома. Глава государства выразил надежду, что незабываемые впечатления оставят не только игры, но и знакомство со страной. "Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца", – заявил он.

Чемпионат мира по футболу начнется 14 июня и продолжится до 15 июля. Игры примут Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург. На столичных стадионах "Лужники" и "Спартак" состоится 12 игр.

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