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Автомагистраль
Парковка для электромобилей становится реальностью
Экологически чистый транспорт будет парковаться на двух стоянках в Москве.
Индивидуальные места для парковки электромобилей планируют создать в Москве.
Тема использования безвредного для экологии автотранспорта стала
основной на заседании в Мосгордуме.
Зотова проинформировала о том, что в центре Москвы есть две парковки для экологически безопасного транспорта.
Cтанции оснащены специальным оборудованием и местоих раены специальным оборудованием и базируются рядом с зарядными станциями. Обычные автомобили не имеют право парковаться в таких местах.
Ожидается, что комиссия парковочные места закрепит за машинами определенного типа..
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