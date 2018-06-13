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Автомагистраль

Парковка для электромобилей становится реальностью

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Парковка для электромобилей становится реальностью

Информационный Центр Правительства Москвы 13 июня 2018г., 15:48

Экологически чистый транспорт будет парковаться на двух стоянках в Москве

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Индивидуальные места для парковки электромобилей планируют создать в Москве.

Тема использования безвредного  для экологии автотранспорта стала основной на заседании в Мосгордуме.
Зотова проинформировала о том, что в центре Москвы есть две парковки для экологически безопасного транспорта.

Cтанции оснащены специальным оборудованием и местоих раены специальным оборудованием и базируются рядом с зарядными станциями. Обычные автомобили не имеют право парковаться в таких местах.

Ожидается, что комиссия парковочные места закрепит за машинами определенного типа.

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