Автомагистраль

Индивидуальные места для парковки электромобилей планируют создать в Москве.

Тема использования безвредного для экологии автотранспорта стала основной на заседании в Мосгордуме.

Зотова проинформировала о том, что в центре Москвы есть две парковки для экологически безопасного транспорта.

Cтанции оснащены специальным оборудованием и местоих раены специальным оборудованием и базируются рядом с зарядными станциями. Обычные автомобили не имеют право парковаться в таких местах.

Ожидается, что комиссия парковочные места закрепит за машинами определенного типа.

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