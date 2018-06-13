Здесь интересно

В период с 21 по 24 июня 2018 г. в парке «Сокольники» состоится IX Городская выставка «Охрана труда в Москве - 2018». В этом году в рамках выставки впервые будет проведен Московский городской фестиваль здоровья и безопасности. Два рабочих и два выходных дня мероприятия позволят любому желающему найти время и возможность принять участие в его насыщенной программе.

Своей главной целью организаторы фестиваля ставят формирование и развитие культуры безопасности и здорового образа жизни не только в профессиональной среде, но и в обществе в целом. На фестивальной площадке каждому найдется занятие по душе, и взрослым, и детям, ведь прививать культуру безопасного труда важно с ранних лет.

«Обеспечение безопасности труда и охрана здоровья работников - в числе безусловных приоритетов Правительства Москвы», — подчеркнул в своем приветственном обращении Мэр Москвы Сергей Собянин.

Помимо традиционно деловой программы выставки гостей и участников фестиваля ждет увлекательная программа с интерактивными викторинами и мастер-классами, а также зрелищные спортивные мероприятия с участием каскадеров.

«Безопасность труда — это конституционное право человека, и мы обязаны его защищать. Уверен, что передовые технологии, которые будут продемонстрированы на выставке, помогут всем нам обогатить наши знания и применить их на практике», - отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян. На выставке можно будет познакомиться с инновационными технологиями и проектами в сфере безопасности и охраны труда.

Фестиваль представит уникальную интерактивную площадку, специально построенную и оборудованную для демонстрации и тестирования защитных свойств продуктов производителей СИЗ под воздействием реальных опасностей и вредных производственных факторов. В рамках фестиваля также пройдет VI Всероссийский съезд специалистов по охране труда и будет организована ярмарка здоровья, где посетители смогут познакомиться с новейшими разработками в области медицины труда, оборудованием и препаратами для профилактики и поддержания здоровья.

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