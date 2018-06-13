В поездах метро начали звучать аудиообъявления с информацией о проходе к трибунам стадионов «Лужники» и «Спартак» на двух языках. Об этом 13 июня сообщила пресс-служба Московского метрополитена.



«В преддверии чемпионата мира по футболу в поездах на Сокольнической и Таганско-Краснопресненской линиях метро начали объявлять информацию о проходе к той или иной трибуне стадионов для болельщиков. Сейчас сообщения звучат еще не во всех поездах, но к началу чемпионата мира такие сообщения можно будет услышать во всем подвижном составе на этих линиях», - сказали CМИ.



В частности болельщиков информируют, что для проезда на стадион «Спартак» можно воспользоваться станциями «Тушинская» и «Спартак». Со станции «Спартак» можно пройти ко всем трибунам, а со станции «Тушинская» - только к трибунам А, B, С. Что касается стадиона «Лужники», то выход на трибуны А, B и С – удобнее через станцию «Спортивная», а к трибуне D – через станцию «Воробьевы горы».



«Данная информация объявляется на русском и английском языках. Объявления будут звучать на протяжении всего чемпионата», - заключили в пресс-службе, добавив, что в поездах также дублируются на английском все аудиообъявления с названиями станций.



Все схемы, размещенные в поездах, также переведены на английский, на них отмечены стадионы «Лужники» и «Спартак», городской билетный центр и фестиваль болельщиков.

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