В 2018 году бюджет Москвы финансирует строительство десяти школ и детских садов в ТиНАО. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

«На возведение шести детских садов и четырех школ в поселениях ТиНАО в рамках городской Адресной инвестиционной программы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина выделено 5, 47 млрд рублей», - уточнил руководитель департамента.

По его словам, в 2018 году строительство социальных объектов в ТиНАО резко активизировалось.

«За нынешний год мы построим почти в два раза больше школ и детских садов, чем было построено в «Новой» Москве за пять предыдущих лет. С июля 2012 года по 2017 год включительно за счет бюджета в ТиНАО было введено 5 детских садов, 1 школа 1 одна пристройка к школе, - сказал Владимир Жидкин.

Он также напомнил, что всего в ТиНАО уже введено более пятидесяти социально значимых объектов, в текущем году за счет всех источников финансирования планируется ввести в эксплуатацию порядка двадцати соцобъектов.

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