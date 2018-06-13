Московский транспорт полностью готов обеспечить проезд гостей города и горожан во время Чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля. В Москве основными точками притяжения поклонников футбола будут стадионы «Лужники» и «Спартак», а также Фестиваль болельщиков на Воробьевых горах. Для комфортного и быстрого проезда городской транспорт будет работать в особом режиме – изменятся схемы нескольких маршрутов наземного транспорта и режим работы некоторых станций метрополитена, будут организованы бесплатные автобусы–шаттлы S.

Бесплатные автобусы-шаттлы будут курсировать по 8 маршрутам в дни матчей Чемпионата. Будет выпущено больше 100 автобусов большого и особо большого класса. Интервалы движения транспорта составят от двух до 10 минут в зависимости от направления. Автобусы будут отмечены специальными стикерами с символикой чемпионата.

Специальные маршруты автобусов к ЧМ-2018:

— S1 «Метро “Парк культуры”» — «Стадион “Лужников”»;

— S2 «Улица Академика Зелинского» — «Улица Косыгина» (от улицы Косыгина болельщики смогут дойти пешком до стадиона «Лужников»);

— S3 «Метро “Аэропорт”» — «Метро “Сокол”» — «Стадион “Спартак”»;

— S4 «Аэропорт Шереметьево» — «Стадион “Спартак”»;

— S5 «Аэропорт Шереметьево» — «Метро “Ховрино”»;

— S6 «Аэропорт Внуково» — «Метро “Саларьево”»;

— S7 «Аэропорт Домодедово» — «Метро “Домодедовская”»;

— S8 «Метро “Киевская”» — «Улица Косыгина».

Расписание автобусов S можно будет уточнить на Едином транспортном портале <http://transport.mos.ru/> во время проведения чемпионата.

На время всего чемпионата изменится схема движения транспорта в районе стадиона «Лужники» и Фестиваля болельщиков на Воробьевых горах — несколько регулярных маршрутов поедут по-другому.

Движение наземного транспорта в районе стадиона «Лужники»

· Маршрут «А» продлевается до Ленинского проспекта (по трассе маршрута Тб№28);

· Маршруты №№ 255, С12, 64, М3, 216 укорачиваются до Лужнецкого проезда (по трассе маршрута автобуса №15);

· Кроме того, вводятся дополнительные изменения на маршруте № 216 – между площадью Свободной России и Новодевичьим монастырем автобусы поедут по улице Новый Арбат и Садовому кольцу (обратно по Смоленской улице и Смоленской набережной), затем по улице Плющиха, улице Еланского и Большой Пироговской улице.

· Автобус №806 будет следовать до Воробьевского шоссе в связи с закрытием съезда с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект;

· Маршрут автобуса Т79 продлевается по трассе маршрута Т10 до станции метро «Нагатинская».

Движение наземного транспорта в районе Фестиваля болельщиков

· Троллейбус №7 будет временно заменён на автобус. Вместо Мичуринского проспекта и улицы Косыгина маршрут пройдет по Ломоносовскому и Ленинскому проспектам, а обратно по проспекту Вернадского и Ломоносовскому, улице Мосфильмовская.

· Автобус №1 не будет заезжать на территорию МГУ, а при движении, как в прямом, так и в обратном направлениях будет следовать по Ломоносовскому проспекту с разворотом на Мосфильмовской улице.

· Автобус №57 не будет заезжать на улицу Лебедева, вместо этого проедет к Университетскому проспекту через Ленинский проспект, а обратно по проспекту Вернадского и далее по Ломоносовскому проспекту по обычному маршруту.

· Автобус №58 вместо участка Мичуринского проспекта от Ломоносовского до Университетского проедет по Мосфильмовской улице. Автобус будет выезжать на Мичуринский проспект через Университетский проспект.

· Автобус №111 не будет подъезжать к МГУ им. М.В.Ломоносова, следуя в прямом и обратном направлении от Ломоносовского до Университетского проспектов по проспекту Вернадского.

· Автобус №119 будет следовать по улице Мосфильмовская и Ломоносовскому проспекту, не заезжая на территорию МГУ им. М.В.Ломоносова.

· Автобусы №№464, 572, 661 будут проезжать по Ломоносовскому проспекту без заезда на территорию МГУ им. М.В.Ломоносова.

· Автобус №113 не будет заезжать на территорию МГУ им. М.В.Ломоносова. Трасса будет проходить по Ломоносовскому проспекту, с разворотом на Мичуринском проспекте.

· Автобус №902 при следовании от ул. Федосьино вместо участка Мичуринского проспекта вдоль территории МГУ им. М.В. Ломоносова проследует по Ломоносовскому проспекту, улице Мосфильмовская и Университетскому проспекту.

Изменения в режиме работы станций

В дни матчей изменится режим работы станций «Спортивная», «Фрунзенская», «Воробьевы горы» и Лужники МЦК, «Тушинская» и «Спартак». На период массового прибытия болельщиков вестибюли некоторых из них будут работать только для выхода в город, а после окончания матча до завершения убытия пассажиров – только на вход.

Так, во время прибытия болельщиков на стадион «Лужники» будут работать только на выход в город южный вестибюль станции «Спортивная», северный вестибюль станции «Воробьевы горы» и станция Лужники МЦК. В дни проведения матчей на стадионе «Спартак» во время прибытия болельщиков только на выход в город будут открыты северный вестибюль станции «Спартак» и, при необходимости, южный вестибюль станции «Тушинская».

Для оптимального перераспределения пассажиропотока после окончания матчей все вышеперечисленные вестибюли будут работать только на вход на время разъезда болельщиков.

В дни проведения матчей на стадионе «Лужники» в период убытия болельщиков будет закрыт вход с Фестиваля болельщиков на станции «Университет» и «Воробьевы горы».

В дни проведения Фестиваля болельщиков во время их массового прибытия при необходимости будут работать только на выход южный вестибюль станции «Университет» и вестибюль № 1 станции «Ломоносовский проспект» (к МГУ). Во время массового убытия болельщиков будут работать только на вход вестибюль № 1 станции «Ломоносовский проспект» (во все дни) и северный вестибюль станции «Университет», за исключением дней проведения матчей на стадионе «Лужники».

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