Автомагистраль

Новая схема движения введена в центре Москвы. С 12 июня участок ул. Подвойского от 3-й Красногвардейской ул. до Звенигородского шоссе и участок Стрельбищенского пер. от Звенигородского шоссе до ул. Литвина-Седого стали односторонними. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Жители района обратились в Центр организации дорожного движения с просьбой создать парковочные места. Ширина проезжей части не позволяет организовать парковочные места при существующей схеме движения.

Благодаря изменению организации дорожного движения будет организовано 262 дополнительных парковочных места для жителей.



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