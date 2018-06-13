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Автомагистраль

Изменения в схеме движения Пресненского района вводятся с 12 июня

Изменения в схеме движения Пресненского района вводятся с 12 июня

Информационный Центр Правительства Москвы 13 июня 2018г., 17:22

Одностороннее движение будет создано в соответствии со схемой движения

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Новая схема движения введена в центре Москвы. С 12 июня участок ул. Подвойского от 3-й Красногвардейской ул. до Звенигородского шоссе и участок Стрельбищенского пер. от Звенигородского шоссе до ул. Литвина-Седого стали односторонними. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Жители района обратились в Центр организации дорожного движения с просьбой создать парковочные места. Ширина проезжей части не позволяет организовать парковочные места при существующей схеме движения.

Благодаря изменению организации дорожного движения будет организовано 262 дополнительных парковочных места для жителей.

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