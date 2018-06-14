В связи с проведением религиозных мероприятий, посвященных мусульманскому празднику «Ураза-байрам», в городе вводятся временные ограничения движения:

15 июня с 4 утра до 11 часов дня будет перекрыто движение автотранспорта на следующих участках:

∙ ул. Дурова (от Олимпийского проспекта до ул. Проспект мира);

∙ ул. Щепкина (от ул. Самарская до Садового кольца);

∙ ул. Мещанская;

∙ ул. Гиляровского (от Капельского пер. до Садового кольца);

∙ Капельский переулок (от Проспекта Мира до ул. Гиляровского);

∙ съезд с Садового кольца на Олимпийский проспект;

∙ ул. Большая Татарская;

∙ Старый Толмачевский переулок;

∙ Малый Татарский переулок;

∙ Климентовский переулок (от Большой Татарской до Новокузнецкой ул.);

∙ Озерковский переулок.

Также 15 июня с 4 утра до 11 часов дня будет частично ограничено движение по ул.

Хачатуряна (по крайней правой полосе) с отменой остановки городского транспорта «Новый Иерусалим».

Просим горожан с пониманием отнестись к временным изменениям и заранее планировать свои маршруты.

Справочно: Ураза-байрам – праздник, отмечаемый в честь завершения мусульманского поста.

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