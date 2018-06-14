Автомагистраль
В Москве в связи с празднованием религиозного праздника «Ураза – байрам» вводятся временные изменения организации дорожного движения
Ограничения в движении транспорта вводятся 14.06.2018, в Москве..
В связи с проведением религиозных мероприятий, посвященных мусульманскому празднику «Ураза-байрам», в городе вводятся временные ограничения движения:
15 июня с 4 утра до 11 часов дня будет перекрыто движение автотранспорта на следующих участках:
∙ ул. Дурова (от Олимпийского проспекта до ул. Проспект мира);
∙ ул. Щепкина (от ул. Самарская до Садового кольца);
∙ ул. Мещанская;
∙ ул. Гиляровского (от Капельского пер. до Садового кольца);
∙ Капельский переулок (от Проспекта Мира до ул. Гиляровского);
∙ съезд с Садового кольца на Олимпийский проспект;
∙ ул. Большая Татарская;
∙ Старый Толмачевский переулок;
∙ Малый Татарский переулок;
∙ Климентовский переулок (от Большой Татарской до Новокузнецкой ул.);
∙ Озерковский переулок.
Также 15 июня с 4 утра до 11 часов дня будет частично ограничено движение по ул.
Хачатуряна (по крайней правой полосе) с отменой остановки городского транспорта «Новый Иерусалим».
Просим горожан с пониманием отнестись к временным изменениям и заранее планировать свои маршруты.
Справочно: Ураза-байрам – праздник, отмечаемый в честь завершения мусульманского поста..
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