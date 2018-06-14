На период проведения матчей ЧМ-2018 в Москве с 25 мая по 25 июля 2018 года меняются правила регистрации: все граждане РФ, прибывшие на этот период в Москву для временного проживания или сменившие место жительства, обязаны подать документы для регистрации по месту пребывания или по месту жительства в территориальные органы МВД или в центры госуслуг «Мои Документы» не позднее трех дней с момента приезда. Направление заявлений и документов почтовым отправлением или в электронной форме не допускается.

На данное нововведение стоит обратить внимание тем, кто собирается жить у друзей или снимать квартиру. Если вы будете жить в гостинице, санатории, доме отдыха и т.д., регистрация будет производиться непосредственно на месте пребывания.



Для регистрации иностранных граждан или лиц без гражданства прибывших для временного пребывания, принимающая сторона, обязана в течение трех дней со дня прибытия подать уведомление в территориальные органы МВД или центры госуслуг «Мои Документы» по месту нахождения жилого помещения.



Для удобства москвичей с 25 мая по 25 июля 2018 года меняется также график работы Отделов по вопросам миграции районов города Москвы (в случае обращения за регистрационным или миграционным учетами):



День недели Время работы Перерыв

Понедельник 9.00 – 20.00 14.00 – 14.45

Вторник 11.00 – 20.00

Среда 9.00 – 20.00

Четверг 11.00 – 20.00

Пятница 9.00 – 20.00

Суббота 9.00 – 18.00

Воскресенье 9.00 – 18.00

Каждый, кто приобрел билет на матч Чемпионата мира по футболу, должен получить паспорт болельщика – это персонифицированная карта зрителя, которая является частью российской системы идентификации футбольных болельщиков. Для оформления паспорта необходимо зарегистрироваться на портале fan-id.ru и выбрать место получения документа. В Москве получить готовый паспорт болельщика можно в четырех центрах «Мои Документы»:

• Центр госуслуг района Замоскворечье: ул. Бахрушина, д. 13.

• Центр госуслуг района Беговой: ул. Правды, д. 33.

• Центр госуслуг поселения Московский: пос. Московский, 3 мкр., д. 21.

• Флагманский офис ЦАО: ТРЦ «Афимолл Сити», Пресненская наб., 2, 1 этаж.

По сообщению Минкомсвязи России, более 10 тысяч человек уже воспользовались услугой и получили паспорта болельщиков в столичных центрах «Мои Документы».



Центры госуслуг «Мои Документы» открыты в каждом районе Москвы, работают по самому удобному графику в мире: ежедневно с 8 утра до 8 вечера, флагманский офис – с 10 утра до 10 вечера, и ждут всех москвичей и гостей столицы в преддверии главного спортивного мероприятия.

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