Московская жизнь
«Мои Документы» напоминают обо всех изменениях, связанных с Чемпионатом мира
«Мои Документы» напоминают обо всех изменениях, связанных с Чемпионатом мира. Уже завтра откроется Чемпионат мира по футболу 2018 – главное спортивное событие года. «Мои Документы» напоминают москвичам обо всех изменениях, связанных с этим событием..
На период проведения матчей ЧМ-2018 в Москве с 25 мая по 25
июля 2018 года меняются правила регистрации: все граждане РФ, прибывшие на этот
период в Москву для временного проживания или сменившие место жительства,
обязаны подать документы для регистрации по месту пребывания или по месту
жительства в территориальные органы МВД или в центры госуслуг «Мои Документы»
не позднее трех дней с момента приезда. Направление заявлений и документов
почтовым отправлением или в электронной форме не допускается.
На данное нововведение стоит обратить внимание тем, кто собирается жить у друзей или снимать квартиру. Если вы будете жить в гостинице, санатории, доме отдыха и т.д., регистрация будет производиться непосредственно на месте пребывания.
Для регистрации иностранных граждан или лиц без гражданства прибывших для временного пребывания, принимающая сторона, обязана в течение трех дней со дня прибытия подать уведомление в территориальные органы МВД или центры госуслуг «Мои Документы» по месту нахождения жилого помещения.
Для удобства москвичей с 25 мая по 25 июля 2018 года меняется также график работы Отделов по вопросам миграции районов города Москвы (в случае обращения за регистрационным или миграционным учетами):
День недели Время работы Перерыв
Понедельник 9.00 – 20.00 14.00 – 14.45
Вторник 11.00 – 20.00
Среда 9.00 – 20.00
Четверг 11.00 – 20.00
Пятница 9.00 – 20.00
Суббота 9.00 – 18.00
Воскресенье 9.00 – 18.00
Каждый, кто приобрел билет на матч Чемпионата мира по футболу, должен получить паспорт болельщика – это персонифицированная карта зрителя, которая является частью российской системы идентификации футбольных болельщиков. Для оформления паспорта необходимо зарегистрироваться на портале fan-id.ru и выбрать место получения документа. В Москве получить готовый паспорт болельщика можно в четырех центрах «Мои Документы»:
• Центр госуслуг района Замоскворечье: ул. Бахрушина,
д. 13.
• Центр госуслуг района Беговой: ул. Правды, д. 33.
• Центр госуслуг поселения Московский: пос. Московский, 3 мкр., д. 21.
• Флагманский офис ЦАО: ТРЦ «Афимолл Сити», Пресненская наб., 2, 1 этаж.
По сообщению Минкомсвязи России, более 10 тысяч человек уже воспользовались услугой и получили паспорта болельщиков в столичных центрах «Мои Документы».
Центры госуслуг «Мои Документы» открыты в каждом районе Москвы, работают по самому удобному графику в мире: ежедневно с 8 утра до 8 вечера, флагманский офис – с 10 утра до 10 вечера, и ждут всех москвичей и гостей столицы в преддверии главного спортивного мероприятия.
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