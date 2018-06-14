Новости Москва Инфо

Жителям России нужно встречать гостей чемпионата мира по футболу с заботой и любовью, заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Дегтярев отметил, что чем больше будет романтических историй, тем дольше все будут помнить о чемпионате мира по футболу 2018.

"Я хочу обратиться ко всем болельщикам, футболистам. Чем больше у нас будет историй любви, связанных с чемпионатом мира по футболу, чем больше людей влюбится из разных стран, чем больше родится детей, тем лучше. Потому что эти дети потом спустя много лет будут вспоминать, что история любви их родителей началась в России в 2018 года на чемпионате мира по футболу. Вот дай бог, чтоб было больше таких историй любви, детей, смешанных союзов. Чтоб все потом вспоминали", – заявил Дегтярев.



По его словам, это будет отличный итог, гуманитарный и культурный вклад ЧМ-2018 во все человечество.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева ранее призвала россиянок не вступать в близкие отношения с гражданами других государств во время ЧМ-2018, так как это может привести к росту числа одиноких матерей.

14 июня в России открывается чемпионат мира по футболу, и зарубежные болельщики заранее начали приезжать на главное спортивное событие года. Большинство фанатов приехали из Латинской Америки, США, Германии и Китая.

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