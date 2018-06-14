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Персона
С глубоким прискорбием сообщают СМИ о смерти Станислава Говорухина
Его кончина наступила после продолжительной болезни.
О кончине режиссера и актера Станислава Говорухина было сообщено на заседании ГД.
Утром он скончался в районе Барвихи. Известно, что вчера он был госпитализирован и долгое время его организм пытался перебороть болезнь.
Свое почтение к покойному главе комитета по культуре депутаты выразили минутой молчания
Позднее объявят о дате и времени прощания с телом известного актера и режиссера, известного общественного деятеля.
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