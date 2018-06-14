Сегодня в столице начинается главное спортивное событие года – чемпионат мира по футболу. Перекрытия, парковки, мероприятия и многое другое, что ждет жителей города в ближайший месяц.

Перекрытия

Большая спортивная арена "Лужники"

На все время проведения чемпионата мира в районе стадиона "Лужники" односторонними стали:

участок переулка Хользунова (от Оболенского переулка до улицы Россолимо);

участок Малой Пироговской улицы (от переулка Хользунова до Трубецкой улицы);

участок Усачевой улицы (от Трубецкой улицы до переулка Хользунова);

участок улицы Лужники (от дома 10б до дома 8, строения 1 по Лужнецкой набережной).



Двусторонними стали:

2-я Фрунзенская улица (от Фрунзенской набережной до Проектируемого проезда № 6023);

3-я Фрунзенская улица (от Фрунзенской набережной до Проектируемого проезда № 6023);

участок дублера Фрунзенской набережной (от улицы Тимура Фрунзе до Крымского проезда);

участок дублера Фрунзенской набережной (от дома 20 до улицы Тимура Фрунзе);

участок 2-го переулка Тружеников (от Саввинской набережной до Большого Саввинского переулка);

переулок Льва Выготского;

Малый Саввинский переулок;

Трубецкая улица (от улицы Ефремова до Усачевой улицы);

Усачевский переулок.



За день до проведения и в дни матчей будет закрыт проезд:

по улице Доватора (от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы);

по улице Ефремова (от 3-й Фрунзенской улицы до Трубецкой улицы);

по Проектируемому проезду № 2309 (от Усачевой улицы до улицы Ефремова);

по улице 10-летия Октября (от Усачевой улицы до улицы Доватора);

по 3-й Фрунзенской улице (от улицы Доватора до улицы Ефремова).



В межматчевые дни пешеходная зона будет организована:

на улице Доватора (от улицы Хамовнический Вал до улицы 10-летия Октября);

в Проектируемом проезде № 2309 (от Усачевой улицы до улицы Ефремова);

на улице 10-летия Октября (от Усачевой улицы до улицы Доватора).

Стадион "Спартак"

В районе стадиона "Спартак" перекрытия будут действовать только в дни матчей. В это время без пропуска нельзя будет попасть:

на Волоколамский проезд;

на проезд Стратонавтов;

на разворот дублера Волоколамского шоссе (по направлению в сторону области) на пересечении с Волоколамским проездом;

в Сходненский тупик.



Кроме того, на Волоколамке от улицы Дубосековской до улицы Свободы появилась временная "выделенка". Она работает ежедневно, чтобы бесплатные автобусы могли без затруднений доставлять болельщиков на стадион.

В районе Тушинского тоннеля в сторону центра также меняется схема движения: существующая выделенная полоса общественного транспорта переносится из левого пролета в правый. Таким образом, для движения автомобилистов станут доступны все три полосы левого пролета.

Воробьевы горы

На площадке Воробьевых гор развернется официальная и самая большая фан-зона чемпионата. Поэтому с 14 июня по 15 июля смотровая площадка и прилегающие территории станут полностью пешеходными.

Движение в этом районе перекроют:

на улице Косыгина (от разворота в районе дома 30, строения 3 до разворота в районе дома 28, строения 21);

на Мичуринском проспекте (от разворота около северного вестибюля станции метро "Ломоносовский проспект" до Университетского проспекта);

на Университетской площади;

на Университетском проспекте (от Менделеевской улицы до улицы Лебедева, а также от Мичуринского проспекта до Менделеевской улицы).

Кроме того, без пропуска нельзя будет проехать:

по улице Академика Самарского;

по улице Академика Хохлова;

по улице Колмогорова;

по двум участкам улицы Косыгина: от Мичуринского проспекта до разворота в районе дома 30, строения 3 и от разворота в районе дома 28,

строения 21 до проспекта Вернадского;

по улице Лебедева;

по Менделеевской улице;

по Мичуринской аллее;

по участку Университетского проспекта от улицы Лебедева до проспекта Вернадского.



Кстати, для болельщиков чемпионата мира организуют более 600 бесплатных пешеходных и автобусных экскурсий по центру города. Они будут проходить каждый день с 13 июня по 14 июля на русском, английском, немецком, французском, испанском, португальском и китайском языках в рамках акции "Москва – столица мирового футбола". Попасть на них можно с 10:00 до 20:00, а записаться – в специальных мобильных пунктах, оформленных в виде футбольных мячей.

Остальные перекрытия

На весь период проведения чемпионата будет закрыт съезд с внешней стороны ТТК на Новодевичью набережную. А съезды с внутренней стороны магистрали в районе спорткомплекса "Лужники" на улицу Хамовнический Вал и с внешней стороны на Комсомольский проспект будут закрыты в дни матчей.

За день до проведения и в дни игр транспорту без пропуска запрещено выезжать:

в Абрикосовский переулок;

на Кооперативную улицу (от Усачевой улицы до улицы Доватора);

в Малый Саввинский переулок;

в Новодевичий проезд;

на улицу 10-летия Октября (от Лужнецкого проезда до Усачевой улицы);

на Большую Пироговскую улицу (от Лужнецкого проезда до пересечения с Трубецкой улицей);

на улицу Ефремова (от улицы Хамовнический Вал до Проектируемого проезда № 2309);

на Малую Пироговскую улицу (от Лужнецкого проезда до пересечения с Трубецкой улицей);

на Погодинскую улицу (от Большого Саввинского переулка до Новодевичьего проезда);

на улицу Савельева;

на Усачевой улицы (от улицы Хамовнический Вал до пересечения с Трубецкой улицей);

на улицу Хамовнический Вал (от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной);

в Усачевский переулок;

в Учебный переулок;

на Фрунзенскую набережную.



Также за день до проведения и в дни матчей нельзя будет попасть на личном транспорте:

в Лужнецкий проезд;

на Новодевичью набережную;

на Ростовскую набережную;

на Саввинскую набережную;

на улицу Хамовнический Вал (от Новодевичьей набережной до Комсомольского проспекта).



В межматчевые дни ограничения на проезд транспорта по этим участкам отменяется. Также во все время проведения ЧМ-2018 закрыты для проезда будут улица Лужники и Лужнецкая набережная.

Парковки

В районе Большой спортивной арены "Лужники" на весь период проведения ЧМ парковка будет доступна только для местных жителей, которые получили парковочные разрешения.

Ограничения будут действовать:

на 2-й Фрунзенской улице;

на 3-й Фрунзенской улице (от улицы Ефремова до Фрунзенской набережной);

на дублере Комсомольского проспекта (от 3-й Фрунзенской улицы до улицы Хамовнический Вал);

на улице Ефремова (от 3-й Фрунзенской улицы до Проектируемого проезда № 2309);

на Кооперативной улице (от улицы Доватора до дублера Комсомольского проспекта);

в Проектируемом проезде № 2309 (от улицы Ефремова до дублера Комсомольского проспекта).



Помимо этого, на улицах будет меньше парковочных мест. В частности, нельзя будет оставлять машины:

во 2-м переулке Тружеников (от Саввинской набережной до Большого Саввинского переулка);

на 2-й Фрунзенской улице (от Фрунзенской набережной до Проектируемого проезда № 6023);

на 3-й Фрунзенской улице (от Фрунзенской набережной до Проектируемого проезда № 6023);

на Большой Пироговской улице (от Трубецкой улицы до 1-го Архивного переулка);

в Малом Саввинском переулке;

на Новодевичьей набережной;

в Проектируемом проезде № 2309 (от Усачевой улицы до улицы Ефремова);

на Саввинской набережной;

на улице 10-летия Октября;

на улице Доватора (от улицы Хамовнический Вал до улицы 10-летия Октября);

на улице Тимура Фрунзе;

на Трубецкой улице (от Малой Пироговской улицы до улицы Ефремова);

на улице Хамовнический Вал (от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной);

на улице Хамовнический Вал (от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта);

в Усачевском переулке.



В районе стадиона "Спартак" в дни проведения футбольных матчей нельзя будет парковать машины:

в Волоколамском проезде;

в проезде Стратонавтов;

на Летной улице.



Работа транспорта

Аэропорты и аэроэкспрессы

В столичном аэропорту Шереметьево запустили новый пассажирский терминал B. Его пропускная способность составляет 20 миллионов пассажиров в год, или 4,1 тысячи в час. Терминал будет ориентирован на внутренние рейсы. Там есть два бизнес-зала на 400 мест каждый и VIP-зал. Дополнительные офисы выдачи билетов открылись в аэропорту Домодедово – в зоне прилета международных рейсов, в терминале A аэропорта Внуково и терминале D Шереметьево.

На время чемпионата мира "Аэроэкспресс" в 1,5 раза увеличит количество касс в своих терминалах: их число вырастет с 13 до 20. Там будут работать кассиры, к которым в случае необходимости можно будет обратиться за консультацией. Там же болельщики смогут получить бесплатные билеты на аэроэкспресс. Их можно будет оформить за два дня до матча, в день игры, а также через два дня после. Для этого будет необходим билет на матч в столице и паспорт болельщика.

В пиковые дни чемпионата мира аэроэкспрессы будут ходить до трех часов ночи. Время движения поездов будет продлено в ночь на 28 июня, на 4 и на 12 июля. В эти числа последний поезд от Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево будет отправляться в 03:00, из Шереметьево – в 02:30, от Павелецкого вокзала в Домодедово – в 03:00, обратно – в 02:00, а от Киевского вокзала в аэропорт Внуково – в 02:30, из Внуково – в 02:00.

Метро и МЦК

Режим работы изменится на станциях, находящихся около спортивных стадионов: "Спортивная", "Воробьевы горы", "Тушинская", "Спартак" и "Лужники" Московского центрального кольца.

За два часа до начала матчей "Лужники", южный вестибюль "Спортивной", северный вестибюль "Воробьевых гор", северный вестибюль "Спартака" и при необходимости вестибюль № 1 станции "Тушинская" будут работать только на выход. После окончания матчей они будут открыты только для входа пассажиров. Во время фестиваля болельщиков в "Лужниках" и в дни игр в течение двух часов после окончания нельзя будет войти на станции "Университет" и "Воробьевы горы". Во все время чемпионата поезда на Сокольнической, Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линиях будут курсировать с минимальным интервалом.

На платформы Московского центрального кольца (МЦК) к чемпионату мира нанесли разметку, напротив которой будут открываться двери вагонов "Ласточек". Специальными пиктограммами выделили места остановки первого и последнего вагонов, где предусмотрены места для инвалидов. Кроме того, отметили второй и четвертый вагоны, в которых размещены крепления для велосипедов. В дни проведения матчей на МЦК сократят интервал движения поездов.

Велопрокат и наземный транспорт

Во время проведения чемпионата мира по футболу в столице действует специальный тариф велопроката. Тариф под названием "Fan 2018" позволяет подключиться к системе проката за 350 рублей, где все поездки до 60 минут в течение трех дней будут бесплатными. Дальнейшее использование велосипеда осуществляется по стандартному тарифу. В столице установлено 430 станций проката на 4120 велосипедов. Кроме того, доступны 260 электровелосипедов на 12 станциях.

В Москве для болельщиков чемпионата мира по футболу организуют бесплатный проезд на 45 регулярных маршрутах наземного транспорта.

Такой транспорт будет отмечен специальными стикерами. Кроме того, около 120 автобусов-шаттлов будут курсировать от аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово до стадионов. Также часть шаттлов направят от стадионов до ближайших станций метро. Интервал в движении между автобусами составит 10-12 минут.

Электрички и поезда

Дополнительные электропоезда назначили на девяти направлениях московского узла с 27 на 28 июня, с 3 на 4 июля, с 11 на 12 июля. На Курско-Рижском направлении запустят 11 дополнительных поездов, на Горьковском, Белорусском, Ярославском и Савеловском направлениях запустят по четыре дополнительных поезда, на Казанском и Павелецком направлениях – по три электрички, на Киевском направлении – пять.

Болельщики имеют право на бесплатный проезд в поездах в дни матчей ЧМ-2018. Получить билет с нулевой стоимостью можно в кассах компании и у кассиров–контролеров при предъявлении паспорта болельщика (FAN ID) и билета на футбольный матч.

Всего для бесплатной перевозки болельщиков подготовили в общей сложности 734 дополнительных поезда. Из них 130 направят в Санкт-

Петербург из Москвы, Сочи, Казани и Нижнего Новгорода, а еще 138 поездов − из Санкт-Петербурга в Москву, Сочи, Казань и Нижний Новгород.

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