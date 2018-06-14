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Образование/Карьера
Деловая программа международного форума состоит из 400 пунктов
Идет подготовка к проведению форума «Город образования-2018».
Форум собрал в свои ряды тридцать пять тысяч участников. Программа форума носит образовательный и деловой характер.
Именно такая цифра была сегодня названа на пресс – конференции.
Директором форума является Павел Кузьмин. Он сообщил, что порядка 200 спикеров из сорока стран мира съехались для участия в мероприятиях.
Директор cтоличного центра качества предполагает, что в нынешнем гду программа станет обширной. Восемьдесят компаний в трех дневный период времени проведут по своему графику мастер – класс
Почти двести элементов программы форума было организовано для выставочных и деловых мероприятий
дата публикации: 14.06.2018.
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