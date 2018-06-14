Образование/Карьера

Форум собрал в свои ряды тридцать пять тысяч участников. Программа форума носит образовательный и деловой характер.

Именно такая цифра была сегодня названа на пресс – конференции.

Директором форума является Павел Кузьмин. Он сообщил, что порядка 200 спикеров из сорока стран мира съехались для участия в мероприятиях.

Директор cтоличного центра качества предполагает, что в нынешнем гду программа станет обширной. Восемьдесят компаний в трех дневный период времени проведут по своему графику мастер – класс

Почти двести элементов программы форума было организовано для выставочных и деловых мероприятий

дата публикации: 14.06.2018

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