Футбольный тренер Жозе Моуринью высказал предположение о результатах первого матча чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии.

"Сборная России будет ощущать огромное давление. Они проводят дебютный матч на мундиале, на них смотрит весь мир. У них есть отличный шанс победить Саудовскую Аравию, которая, несмотря на наличие нескольких талантливых футболистов, является командой из другой реальности", – цитируют Моуринью СМИ. Тренер выразил уверенность в победе России на открывающем матче.

Игра между национальными командами России и Саудовской Аравии состоится 14 июня на стадионе "Лужники". Матч начнется в 18:00.

Животные-оракулы, дающие прогнозы относительно игр мундиаля, также отдали предпочтение российской сборной. Ее победу предсказали коты Бонифаций и Ахилл.

Несмотря на существующую уверенность в победе сборной России на первом матче мундиаля, шансы команды взять кубок эксперты оценивают как низкие. Букмекеры лидерами турнира называют команды Германии,Франции, Испании, Аргентины и Бразилии. Искусственный интеллект поставил на то, что чемпионами станут немцы, если, конечно, одолеют испанцев в четвертьфинале.

Международный футбольный турнир продлится до 15 июля. Матчи пройдут в 11 городах России. В столице состоятся 12 игр на двух стадионах – "Лужники" и "Спартак".

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