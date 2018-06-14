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ЧМ-2018

Церемония открытия чемпионата мира состоялась в 'Лужниках'

Церемония открытия чемпионата мира состоялась в "Лужниках"

www.topnews.ru 14 июня 2018г., 19:15

Мундиаль открыт на стадионе "Лужники"

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В российской столице в преддверии первого матча Чемпионата мира по футболу 2018 между Россией и Саудовской Аравией на стадионе "Лужники" прошла торжественная церемония открытия мундиаля.

В рамках мероприятия Аида Гарифуллина и Робби Уильямс спели песню Angels - официальный гимн ЧМ-2018.

На церемонии открытия ЧМ по футболу 2018 присутствовали президент России Владимир Путин, глава FIFA Джанни Инфантино, звездный футболист Роналду, а также главы ряда зарубежных стран.

В церемонии открытия мундиаля в общей сложности приняли участие примерно 800 человек.

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Москва-Инфо
   