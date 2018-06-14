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ЧМ-2018

Забит первый год ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Забит первый год ЧМ-2018

M24.ru 14 июня 2018г., 19:21

Игра проходит явно на стороне российской сборной

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Сборная России забила первый гол на матче чемпионата мира по футболу против сборной Саудовской Аравии. Игра началась в 18:00 по московскому времени. Гол в ворота соперников с подачи забил Юрий Газинский.

Чемпионат мира открылся в столице на стадионе "Лужники", там же проходит первая игра мундиаля. С приветственной речью к болельщикам и спортсменам обратился Владимир Путин. Он отметил, что Россия сделала все, чтобы фанаты могли окунуться в атмосферу футбольного праздника.

Коты-предсказатели встали на сторону отечественной сборной, предсказав ей победу в первом матче.

Спортивные эксперты также полагают, что РФ одержит верх в матче открытия турнира. Такое мнение высказал тренер Жозе Моуринью. Он заявил, что уверен в победе россиян.

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