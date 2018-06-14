Сборная России забила третий гол в ворота Саудовской Аравии на первом матче чемпионата мира по футболу. Встреча проходит на стадионе "Лужники".

Нападающий Артем Дзюба забил мяч в ворота соперников на 71-й минуте игры. Ранее в национальной сборной отличились Денис Черышев и Юрий Газинский. Россияне открыли счет еще на первых минутах матча.

Игра 14 июня станет первой в чемпионате мира по футболу. Перед матчем собравшихся на стадионе поприветствовал Владимир Путин. Он отметил, что Россия сделала все, чтобы фанаты могли окунуться в атмосферу футбольного праздника.

Спортивные эксперты и животные-оракулы сошлись во мнении, что Россия одержит уверенную победу в первой игре турнира. Музыкальный клип в поддержку сборной сняли столичные следователи.

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