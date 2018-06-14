Завершился матч, открывший чемпионат мира по футболу в России, передает корреспондент портала Москва 24. Хозяйка турнира обыграла сборную Саудовской Аравии.

Первый гол забил Юрий Газинский на 12 минуте, второй – Денис Черышев на 43 минуте, третий – Артем Дзюба на 71 минуте, на первой дополнительной минуте – Денис Черышев, на четвертой дополнительной минуте последний пятый гол забил Александр Головин.



На 88 минуте рефери показал первую желтую карточку чемпионате мира-2018. Ее получил россиянин Александр Головин за фол на соперника в центре поля. Команды играли на московском стадионе "Лужники". Российские футболисты вышли в красной форме.

Первый матч турнира обслуживала бригада арбитров во главе с аргентинцем Нестором Питаной. Помогали Питане судьи на линиях Хуан Пабло Белатти и Эрнан Майдана.

На мировом первенстве сборная России также сыграет в группе A против команд Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара). До старта матча состоялась церемония открытия ЧМ-2018. Все спортсменов и болельщиков поприветствовал Владимир Путин.

"Россия ответственно готовилась к чемпионату мира по футболу и сделала все, чтобы болельщики могли погрузиться в атмосферу праздника", – заявил глава государства.

Владимир Путин пожелал успеха всем командам, а болельщикам "незабываемых впечатлений". За несколько минут до первого матча победитель Икер Касильяс вынес на поле кубок чемпионата мира.

Чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня и продлится до 15 июля. Столичные стадионы "Лужники" и "Спартак" примут 12 игр, всего же мероприятие пройдет в 11 городах страны.

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