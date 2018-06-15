Новости Москва Инфо

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Ураза-байрам празднуют сегодня мусульмане России

Фото: Праздник Ураза-байрам отмечают сегодня по всей стране

Ураза-байрам празднуют сегодня мусульмане России

M24.ru 15 июня 2018г., 11:20

Поздравления с праздником Ураза-байрам поступили от президента РФ Владимира Владимировича Путина

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Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам. Президент подчеркнул, как важно приобщать молодежь к обычаям и традициям предков.

Он заметил, что этот праздник отмечают по всей стране, а мусульманские организации России участвуют в жизни страны и общества, одновременно уделяя внимание семье и семейным ценностям, благотворительности и просвещению.


15 июня мусульмане отмечают один из главных праздников Ураза-Байрам, или Праздник разговения. Длится праздник в течение трех дней.

Его главный ритуал – коллективная праздничная молитва. В этот день мусульмане традиционно готовят восточные блюда и дарят близким подарки.

Ранее сообщалось, что болельщики ЧМ-2018, приехавшие из мусульманских стран, могут присоединиться к празднованию праздника Ураза-байрам в Москве. Речь идет о гостях столицы, которые приехали из Марокко, Саудовской Аравии, Ирана, Египта, Туниса и Сенегала.

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