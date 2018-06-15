Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать до трех часов ночи в дни проведения поздних матчей чемпионата мира по футболу. Об этом 14 июня сообщило АГН «Москва» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

«Четыре раза во время чемпионата мира метрополитен и МЦК продлят свою работу до трех часов ночи. Это три дня вечерних матчей, которые проходят в Москве, где начало в 21:00, один день, когда состоится самый поздний матч чемпионата – игра в Калининграде, он начнется в 22:00 по московскому времени. Таким образом, с 16 июня на 17 июня, с 27 июня на 28 июня, с 3 июля на 4 июля, с 11 июля на 12 июля все станции метро и МЦК будут открыты для входа пассажиров до трех часов ночи», - заявил Максим Ликсутов.

По его словам, такие меры приняты для удобства болельщиков, которые поздно возвращаются домой после просмотра матчей на стадионе, на фестивале болельщиков на Воробьевых горах, в барах или в гостях.

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