Повышение пенсионного возраста сэкономит бюджету России около 1 трлн рублей в год, часть которых власти планируют направить на повышение пенсий. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Эти деньги бюджета — в первые годы это будет больше ста миллиардов рублей, потом это каждый год будет наращиваться, к 2024 году это примерно, если в нынешних ценах говорить, будет около триллиона рублей в год», — сказал Кудрин.

По его словам, «значительная часть, если не большая, этих средств пойдет на повышение пенсий». «Это перераспределение с молодых возрастов этих возможностей на более старшие возраста», — добавил он.

Еще часть от сэкономленных средств, по словам Кудрина, должна пойти на финансирование здравоохранения.

«По мере старения населения требуется и увеличение медицинских услуг. Получается, и через повышение пенсий, и через улучшение медицинских услуг мы должны больше заботиться о пенсионерах. Поэтому можно сказать, что весь основной эффект, полученный от повышения пенсионного возврата, пойдет на поддержку пенсионеров», — сказал глава Счетной палаты.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года.

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