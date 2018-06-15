На матче-открытии ЧМ-2018 не было допущено нарушений общественного порядка

На матче открытия чемпионата мира по футболу 2018 года не было допущено нарушений общественного порядка. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве.

Отмечается, что сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли все необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан при проведении на Большой спортивной арене «Лужники»

торжественной церемонии открытия ЧМ-2018 и первого футбольного матча турнира между сборными командами России и Саудовской Аравии.

«Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено», - сообщили в СМИ

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