ЦОДД информирует жителей Москвы об именениях в дорожном двиении на части улиц близко расположенных к стадиону "Спартак".

По требованию FIFА местные жители проедут к домам после предъявления пропуска от префектуры СЗАО

Пять матчей будет проведено на этом стадионе и в эти дни необходимо иметь с собой пропуск при движении в направлении Волоколамского проезда и проезда Стратонавтов

1 июня на некоторых улицах организованы временные полосы. Автомобилистам рекомендовано готовиться к поездке заранее



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