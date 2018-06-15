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ЧМ-2018
Стадион Спартак проводит матч Аргентина – Исландия
Ограничения связаны с оганизацией матча Аргентина – Исландия.
ЦОДД информирует жителей Москвы об именениях в дорожном двиении на части улиц близко расположенных к стадиону "Спартак".
По требованию FIFА местные жители проедут к домам после предъявления пропуска от префектуры СЗАО
Пять матчей будет проведено на этом стадионе и в эти дни необходимо иметь с собой пропуск при движении в направлении Волоколамского проезда и проезда Стратонавтов
1 июня на некоторых улицах организованы временные полосы. Автомобилистам
рекомендовано готовиться к поездке заранее
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