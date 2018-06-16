Сборная Франции обыграла австралийцев в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 со счетом 2:1.

Первый гол забил с пенальти игрок сборной Франции Антуан Гризманна на 58-й минуте. Через несколько минут австралийцы сравняли счет.

Ответный гол в ворота Франции забил австралиец Миле Йединак. Второй гол французы забили уже во втором тайме. Поль Погба ударом отправил мяч в ногу защитника сборной Австралии, и тот рикошетом улетел в ворота. Таким образом, Франция поднялась на первое место турнирной таблицы в группе C.

В третий день ЧМ-2018 также пройдут еще три матча. В Москве в 16:00 на стадионе "Спартак" встретятся команды из группы D. На поле выйдут футболисты сборных Аргентины и Исландии. Москва в предвкушении: болельщики увидят в действии одного из лучших игроков планеты – Лионеля Месси.

В группе D играют хорватские и нигерийские футболисты. Матч пройдет в Калининграде в 10 часов вечера по московскому времени. Эксперты предрекают победу команде Хорватии.

В Саранске вечером сразятся сборные Перу и Дании. Перуанцы выходят на поле в финале чемпионата мира впервые с 1982 года.

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